AS Monaco - OM : les compositions probables

C’est bien plus que la 29e journée de Ligue 1 qui va se jouer cet après-midi à Louis II (17h). L’AS Monaco, 3e au coup d’envoi, reçoit l’OM, 2e avec deux petits points d’avance. On peut l’affirmer sans sourciller, c’est une sorte de finale avant l’heure entre deux équipes destinées à évoluer en Ligue des Champions la saison prochaine. Le vainqueur, s’il y en a un, ferait une très belle opération en vue d’un podium en fin de saison, alors que le perdant se trouverait sous la menace de Strasbourg, qui reçoit l’OGC Nice à un peu plus tard dans la soirée (21h) pour un autre choc aux ambitions européennes.

La suite après cette publicité

Il y aura de l’enjeu et de la tension sur le Rocher, à l’heure où les deux équipes affichent des formes disparates. Les Asémistes sortent d’une défaite à Brest suite à deux erreurs de Köhn. Le gardien suisse garde la confiance de son entraîneur Adi Hütter, lequel devrait le titulariser dans son 4-4-2. Vanderson et Caio Henrique joueraient les rôles de latéraux, encadrant une charnière centrale composée de Kehrer et Singo, alors que Mawissa est suspendu pour cette rencontre. C’est d’ailleurs le seul absent majeur dans le groupe monégasque.

De Zerbi pourrait faire démarrer la même équipe

Pour le reste, c’est du classique avec les présences pressenties d’Akliouche côté droit et de Minamino à gauche, laissant une nouvelle fois Ben Seghir sur le banc au coup d’envoi. On devrait avoir le double-pivot habituel dans l’entrejeu avec Camara et Zakaria. Enfin devant, on retrouverait la doublette du moment avec Embolo et surtout Biereth, l’homme en très grande forme à Monaco. Geronimo Rulli et la défense remaniée de l’OM sont prévenus. Roberto De Zerbi le sait, il va devoir composer avec les absents, notamment Balerdi son capitaine blessé depuis le match à Reims.

La suite après cette publicité

Il ne recomposerait pas sa défense du week-end dernier contre Toulouse puisque Murillo et le porteur de brassard Kondogbia rejoindraient Garcia. Satisfait de l’état d’esprit affiché la semaine passée, le coach italien va tout de même aligner un onze un peu remanié. Luis Henrique et Merlin sont attendus sur les ailes dans des rôles de pistons. Dans l’axe, Höjbjerg ferait son grand retour aux côtés de Rongier, laissant Bennacer souffrant cette semaine sur le banc. Cela permettrait à Rabiot d’évoluer encore une fois un cran plus haut sur le terrain. L’ancien Parisien évoluerait sur la même ligne que Greenwood en soutien de Maupay, préféré à Gouiri.

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 345€