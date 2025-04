OM : comment le retour de Pierre-Emile Højbjerg peut éteindre l’incendie

«Je voudrais gagner tous les matchs 4-0. Mais si on est honnête, il faut aussi voir les qualités de l’équipe. Rongier et Kondogbia sont des joueurs formidables mais ce ne sont pas des défenseurs. On peut jouer à 3, à 4 ou 5. Mais à 4, qui je peux aligner ? Nous n’avons qu’un défenseur, qui est Cornelius. Je dois bien m’adapter. Je ne me réveille pas le matin en me disant qu’on va jouer à 3 ou 4. Non, je regarde les qualités de mes joueurs et j’essaie de les mettre au meilleur poste». Les mots de Roberto De Zerbi, tenus ce vendredi en conférence de presse, résument bien les maux actuels de l’OM.

La suite après cette publicité

Lancé dans le sprint final aux places européennes, l’OM doit en effet composer avec une défense décimée. Si Lilian Brassier a fini par quitter le navire phocéen, Leonardo Balerdi, blessé au genou gauche, est lui très certainement condamné à observer ses coéquipiers jusqu’à la fin de la saison. Dès lors, Roberto De Zerbi ne peut aujourd’hui miser que sur Derek Cornelius comme seul véritable défenseur central de métier. Pour le reste ? Amir Murillo, de retour de blessure, Geoffrey Kondogbia, milieu de formation, ou encore Pol Lirola, bien que décevant, candidatent au poste pour compléter l’arrière-garde marseillaise. Mais ce n’est pas tout.

Pierre-Emile Højbjerg en défense, Luiz Felipe sur le retour

Si Valentin Rongier dispose également des capacités nécessaires pour dépanner dans l’axe central et que Luiz Felipe reste une alternative envisageable malgré un état de forme toujours aussi préoccupant, l’OM va surtout pouvoir compter sur le retour d’un certain Pierre-Emile Højbjerg. Absent depuis quatre semaines en raison d’une blessure musculaire au mollet, le capitaine du Danemark devrait très certainement faire son retour pour le choc face à l’AS Monaco lors de la 29e journée de Ligue 1. Une heureuse nouvelle et un come-back offrant, dans le même temps, des options supplémentaires au technicien phocéen.

La suite après cette publicité

Ainsi, si Höjbjerg a déjà dépanné derrière cette saison - bien que l’expérience n’a pas été concluante (à Strasbourg, 0-1, le 29 septembre) - il avait été utilisé dans un schéma différent, en 4-2-3-1. Cette fois, il pourrait redescendre d’un cran pour occuper le poste axial dans le 3-4-3 instauré depuis novembre dernier. À moins que RDZ ne le laisse dans un rôle de double pivot et fasse alors confiance à Luiz Felipe. Touché aux ischio-jambiers il y a plus de deux semaines, l’international italien est lui aussi sur le retour même si son coach se veut prudent.

«Luis Felipe est à l’infirmerie. On savait qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi avant de nous rejoindre. Cette série de blessures le pénalise. J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour notre équipe», a notamment assuré l’ancien entraîneur de Brighton. Une chose est sûre, avec le retour de Pierre-Emile Højbjerg et celui de Luiz Felipe - qui a effectué une bonne reprise à l’entraînement cette semaine - Roberto De Zerbi dispose de nouvelles alternatives. Une bonne nouvelle à six journées de la fin du championnat et avant un choc ô combien important contre l’ASM…

La suite après cette publicité

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 345€