Liga : porté par le doublé de Nabil Fekir, le Betis enfonce Levante

Direction les plages de la côte sud espagnole et la Région de Murcie pour suivre la suite de la 24ème journée de Liga et une opposition entre Levante, lanterne rouge du championnat, et le Real Betis, troisième au coup d'envoi. Une rencontre des extrêmes, à priori déséquilibrée sur le papier, entre les Granotes, battus lors de leurs deux dernières sorties face à Cadix (0-2) et contre Getafe (0-3) et forts d'une seule petite victoire cette saison, et les Verdiblancos, auteurs de quatre victoires sur leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Portés par un Fekir étincelant ces dernières semaines, les Béticos s'en remettaient d'ailleurs une nouvelle fois à l'ancien Lyonnais pour ouvrir le score peu avant le quart d'heure de jeu (0-1, 14e).

Tranchant offensivement, le Betis réalisait même rapidement le break par l'intermédiaire de son défenseur Gonzalez (0-2, 29e) avant de tuer quasiment tout suspense sur un nouveau but signé Carvalho (0-3, 42e). Sonnés mais non résignés, les locaux réagissaient dans la foulée grâce à une réalisation de Gomez (1-3, 43e) et se mettaient même à rêver quand l'attaquant espagnol s'offrait un doublé au retour des vestiaires (2-3, 47e). Mais tout cela était sans compter sur la vista actuelle de Fekir qui signait un doublé pour redonner de l'air aux siens (2-4, 49e). Dominé et en infériorité numérique après l'expulsion de Soldado (74e), Levante concédait ainsi une quatorzième défaite cette saison et reste, plus que jamais, dernier de Liga. De son côté, le Betis, grâce à ce nouveau succès, conforte sa troisième place.

