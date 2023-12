Manchester United humilié en Angleterre, la folle année 2023 de Cristiano Ronaldo fait les gros titres

Nouvelle désillusion pour Manchester United

Manchester United doit certainement être impatient de commencer une nouvelle année tant celle-ci a été longue et éprouvante. Alors que les Red Devils restaient sur une superbe "remontada" face à Aston Villa, les hommes d’Erik ten Hag ont rechuté.« Ten Hag en ruines… encore », se désole le Sunday Mail ce dimanche matin après la défaite 2-1 face à Nottingham Forest. Une nouvelle humiliation pour Marcus Rashford et ses coéquipiers, une de plus. Manchester United termine l’année à la 7ème place de Premier League.

L’année 2023 XXL de CR7

Pour la dernière de l’année face à Al-Taawon, Al Nassr s’est baladé en s’imposant 4-1 avec un nouveau but de l’éternel CR7 qui porte ainsi son total de buts à 54 sur l’année 2023 ! À 38 ans, le Portugais est tout simplement le meilleur buteur du monde sur l’année civile, devant Kylian Mbappé et Harry Kane. Le quotidien Arriyadiyah rend un ultime hommage au quintuple ballon d’or qui a par ailleurs fait une annonce sur ses réseaux sociaux ! « 54, c’est moi qui déciderai quand ce sera fini ». Un message clair sur son avenir et ses ambitions sans limites.

La cible prioritaire du Barça

Joan Laporta, le président du FC Barcelone s’est entretenu avec Sport sur ses souhaits pour l’année à venir. Son vœu le plus cher pour l’année 2024 est de voir le Barça rejouer au Spotify Camp Nou le 29 novembre 2024. Il veut que le club catalan continue à remporter des trophées, tout en remettant le club dans le vert. Avoir une équipe compétitive avec des moyens limités, tel est le défi de Joan Laporta. Si ce dernier a annoncé lui-même qu’il fallait trouver un remplaçant à Gavi, ça se complique pour Aleix Garcia. Dans ses pages intérieures, le média Sport précise que Girona ne compte pas laisser filer son capitaine à moins de 20M€. Une somme compliquée à sortir pour le Barça avec le recrutement de Vitor Roque. Le FC Barcelone pourrait tenter d’inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser son prix.