OL : Eduardo Camavinga prévient Endrick sur l’ASSE

Fraîchement arrivé à l’Olympique Lyonnais en provenance du Real Madrid, Endrick découvre déjà les codes du club rhodanien. Prêté par le club espagnol, où il n’était pas dans les plans de Xabi Alonso, le jeune attaquant brésilien s’initie à son nouvel environnement et à l’ambiance lyonnaise. Dans une vidéo de ses premiers pas à l’OL, Endrick a montré qu’il avait reçu un petit message de son ex-coéquipier, Eduardo Camavinga, à propos du rival Saint-Etienne.

La suite après cette publicité

Dans ce message, Camavinga transmet un conseil teinté d’humour à Endrick : « Hermanooo, tu dois savoir que pour ton équipe Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Étienne, donc tu ne mets jamais de trucs verts, tu sais. » Un message amical qui rappelle au Brésilien l’importance des traditions et rivalités historiques en Ligue 1. Toutefois, il n’aura probablement pas l’occasion d’affronter l’ASSE, qui évolue en Ligue 2.