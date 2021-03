Italie : Roberto Mancini ne veut rien laisser à la Suisse

L’Italie a parfaitement débuté sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Victorieuse sans être inquiété face à l'Irlande du Nord, la Nazionale a aussi fait le job face à la Bulgarie ce dimanche. Roberto Mancini (56 ans), le sélectionneur italien, a semblé très satisfait de ses joueurs et veut maintenant battre la Lituanie pour essayer de distancer la Suisse qui fait aussi un sans faute (deux victoires en deux matches).

« Il n'y a pas de matches faciles, quand on trouve des difficultés, c'est parce que les autres équipes ont tendance à défendre. Il est difficile d'affronter des équipes qui sont derrière le ballon et qui jouent en contre-attaque. Tout le monde est fatigué, c'est une phase délicate de la saison. Il ne me semble pas que les autres équipes nationales gagnent 8-0 dans les autres matches, cela signifie simplement que nous sommes peut-être moins frais par rapport à d'autres phases de la saison. On sait que la différence de buts est importante, mais nous devons avoir pour objectif de battre la Suisse maintenant », a-t-il expliqué en conférence de presse.