OM : André Villas-Boas répond à Eric Di Meco

La défaite cinglante de l'OM face au FC Porto (3-0) a fait mal à tous les amoureux du club phocéen. Aux premières loges, Eric Di Meco, consultant pour RMC, n'a pas manqué de le faire savoir en se lâchant totalement dans les commentaires. Cela n'a pas échappé à André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, qui a mentionné dès le début de sa conférence de presse « Di Meco et ses amis, Di Meco et ses textos ».

Relancé sur le sujet, il a répondu à l'ancien latéral de l'OM, à qui il n'en veut pas particulièrement. « Je l'aime bien, mais c'est seulement pour les propos là... Tout ce qui sort, c'est viscéral, c'est l'OM. Mais les excités, si tu peux les calmer un peu, et les entraîneurs qui veulent entraîner l'OM doivent attendre un peu plus. Ca va arriver à la fin », a-t-il glissé, laissant donc entendre que plus que Di Meco, ce sont les commentaires d'autres personnalités du foot français qui l'agacent.