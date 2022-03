Serie A : l'Atalanta et l'AS Rome tenus en échec face au Genoa et à Udinese

29e journée de championnat en Italie ce week-end. Ce dimanche à 18h, l'Atalanta (5e) accueillait le Genoa (19e) tandis que leurs premiers poursuivants, l'AS Rome de José Mourinho (6e) se déplaçait sur le terrain de l'Udinese (14e). Les Bergamistes, seulement 12e meilleure équipe à domicile en Serie A, s'étaient inclinés en déplacement face à l'AS Rome la semaine dernière. Les deux clubs s'étaient également imposés en Coupe d'Europe cette semaine, face à Leverkusen pour l'Atalanta et face au Vitesse Arnhem pour Rome. De leurs côtés, le Genoa avait enchainé 6 matchs nuls en championnat tandis qu'Udinese était invaincu depuis trois rencontres.

A Bergame, Gian Piero Gasperini décidait d'aligner le Colombien Luis Muriel en pointe, soutenu par l'Ukrainien Ruslan Malinovsky tandis que Salvatore Sirigu, l'ancien gardien du PSG, était chargé de garder les cages génoises. Après une rencontre plutôt équilibrée au cours de laquelle les relégables ont eu le plus d'occasions, les deux formations ne parvenaient à faire la différence. Elles se quittaient donc sur un score nul et vierge (0-0). De son côté The Special One voyait son équipe concéder l'ouverture du score sur le cinquième but en championnat de l'ailier argentin Nahuel Molina après seulement un quart d'heure de jeu. L'Udinese a ensuite confirmé sa bonne forme du moment, puisqu ils tentaient de se montrer dangereux dans le camp adverse mais ils craquaient finalement dans les derniers instants sur un penalty transformé par Lorenzo Pellegrini (90+4e). L'Atalanta et l'AS Rome réalisent deux mauvaises opérations dans la course à l'Europe avec la Lazio et la Fiorentina, notamment pour les joueurs du Mou' qui comptent un match d'avance sur leurs trois adversaires directs.