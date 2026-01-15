Mondial 2026 : les Bleus annoncent deux nouveaux matches amicaux

Le programme des matches de préparation à la Coupe du Monde 2026 de l’équipe de France se précise. Après les deux rencontres amicales du mois de mars face au Brésil et la Colombie, organisées aux États-Unis, les hommes de Didier Deschamps joueront deux derniers matches amicaux en France les 4 et 8 juin, avant de s’envoler vers le pays de l’Oncle Sam.

«Le programme se précise. Après l’annonce de la tournée de mars aux États-Unis face au Brésil et à la Colombie, puis l’officialisation du camp de base des Bleus situé à Boston, la préparation à la Coupe du monde 2026 de la FIFA (du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique) commence à se dessiner. Avant de s’envoler pour les États-Unis où, reversés dans le groupe I, ils disputeront le premier tour contre le Sénégal, le vainqueur du barrage intercontinental (Irak, Bolivie ou Suriname) et la Norvège, les Bleus disputeront deux matches amicaux en France (lieux à déterminer) les jeudi 4 et lundi 8 juin prochains», indique le communiqué. « Le premier devrait être contre un adversaire qui a disputé la Coupe d’Afrique des Nations, le second dépendra des matches de barrages européens pour la qualification au Mondial au mois de mars », a ajouté Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football.