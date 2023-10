PSG : Luis Enrique explique sa recette tactique

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas toujours pour Luis Enrique. A Rennes, il s’en était pris à un journaliste à qui il reprochait avec véhémence ses reproches. Cette fois, après un succès autoritaire du PSG contre Strasbourg (3-0), l’Espagnol était bien plus souriant au micro de Prime Video. «Oui ce fut très important comme match pour le championnat et je pense qu’on a été bon. Je suis content avec ce qu’ont donné les joueurs» déclare-t-il dans un premier temps avant de passer aux explications tactiques, alors que son équipe un peu ronronné en seconde période.

La suite après cette publicité

«Oui, mais c’est toujours difficile quand vous menez 2-0 à la pause. On a insisté pour avoir une bonne possession et créé le plus d’occasions possible. Je dois dire que c’est une performance importante et j’en suis content. On joue dans ce système (3-3-4) quand on joue vers l’avant mais on peut jouer différemment. On essaye d’être vers l’avant le plus rapidement possible. C’est notre philosophie. Les joueurs et l’équipe essayent de s’améliorer à chaque match.»