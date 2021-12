Kylian Mbappé encense Lionel Messi et Robert Lewandowski

Auréolé du titre de meilleur joueur de l'année 2021 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards ce lundi, Kylian Mbappé s'est exprimé à cette occasion sur son coéquipier Lionel Messi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur formé à l'AS Monaco n'a pas manqué d'encenser son nouveau coéquipier : «Messi est un joueur incroyable, il peut tout faire sur un terrain. C'est un plaisir de jouer avec lui au PSG», a ainsi déclaré le natif de Bondy concernant le septuple Ballon d'Or.

En marge de cette cérémonie, la star parisienne a également tenu à rendre hommage à Robert Lewandowski, meilleur buteur de Bundesliga avec 19 buts en 17 matches et inarrêtable avec le Bayern Munich : «j’avais le rêve d’être un joueur professionnel. Je regardais beaucoup de joueurs étant jeune, et notamment Lewandowski. Maintenant, je suis l’un de ces joueurs que les gens regardent. J’en suis fier et je veux continuer à travailler. Je suis quelqu'un de chanceux : je joue dans une très grande équipe et dans une très grande sélection. Je veux continuer à gagner des titres !» Les intéressés apprécieront.