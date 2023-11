OM - Ajax : les compositions officielles

Soir de qualification pour l’OM ? À 21h, les Phocéens reçoivent l’Ajax Amsterdam à l’Orange Vélodrome pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Si les joueurs de Gennarro Gattuso, invaincus dans la compétition (2 victoires, 2 nuls), peuvent décrocher leur ticket pour la phase finale en cas de succès, les Amstellodamois, toujours orphelins de succès (2 nuls, 2 défaites), jouent leur survie puisqu’une défaite les éliminerait. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un spectaculaire 3-3 à la Johan Cruyff Arena. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato.



Pour ce match, Gennaro Gattuso est privé de Rongier, toujours pas remis de son opération du genou, et de Pape Gueye, suspendu depuis plusieurs mois. Le technicien italien aligne donc un 4-3-3 avec Lopez aux cages, Clauss-Mbemba-Gigot-Lodi en défense, Kondogbia et Veretout au milieu et enfin, Sarr-Harit-Correa derrière Aubameyang, privilégié à Vitinha, en pointe. En face, John van’t Schip, l’entraîneur de l’Ajax, doit se passer de Sutalo, Vos et Van den Boomen, tous blessés, mais enregistre le retour de Brobbey et le titularise d’entrée en pointe aux dépens d’Akpom. Le reste du onze est, comme d’habitude, très jeune mais compte des cadres comme Bergwijn et Berghuis.

Les compositions officielles :

OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi - Kondogbia, Veretout - Sarr, Harit, Correa - Aubameyang

Ajax : Ramaj - Gaaei, Rensch, Hato, Sosa - Tahirovic, Taylor - Berghuis, Forbs, Bergwijn - Brobbey