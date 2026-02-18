L’OM va partir en stage à Marbella

Les derniers jours sont agités du côté de l’Olympique de Marseille. Le coach Roberto De Zerbi est parti tandis que le directeur sportif Medhi Benatia a démissionné avant d’être conforté par le propriétaire du club Frank McCourt. Dernièrement, c’est Pablo Longoria, le président, qui se dirige vers un départ. L’Olympique de Marseille qui affronte Brest ce vendredi à 20h45 va devoir vite se reconcentrer sur le terrain.

Actuel quatrième de Ligue 1, le club phocéen entend bien reprendre une dynamique positive et ainsi essayer d’accrocher le podium. Pour retrouver une bonne synergie, un stage de quelques jours est d’ores et déjà prévu par la direction du club selon nos informations. Attendus dans le sud de l’Espagne, les joueurs de l’Olympique de Marseille auront une cession du côté de Marbella pour ainsi resserrer les liens et attaquer la fin de saison tambour battant.