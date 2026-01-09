Menu Rechercher
Real Madrid : le clan Vinicius Jr accuse les médias

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vinicius @Maxppp

Après une saison 2023-2024 exceptionnelle, Vinicius Junior est dans le dur au Real Madrid. Moins performant, le Brésilien est passé d’idole du Bernabéu à joueur régulièrement sifflé par le public madrilène. À cela s’ajoute une prolongation qui n’avance pas. Annoncé dans le viseur de l’Arabie saoudite et de Chelsea, l’international auriverde a-t-il encore un avenir à Madrid ?

Selon ESPN, le club du joueur a plusieurs griefs. Des sources proches du Brésilien accusent les médias d’être responsables des sifflets des supporters, car les proches de Vini estiment qu’il y a eu une couverture malveillante des négociations concernant sa prolongation. Enfin, après avoir nié tout contact avec Chelsea les proches du Brésilien ont fait savoir que la piste menant à l’Arabie saoudite est enterrée, le numéro 7 merengue ne souhaitant pas quitter l’Europe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
