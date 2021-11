Unai Emery scelle son avenir

Annoncé tout proche de Newcastle depuis quelques jours, Unai Emery a communiqué de manière officielle via ses réseaux sociaux pour faire le point sur son avenir. Et les choses sont claires, l'Ibère reste à Villarreal.

«Villarreal, c’est chez moi et je suis impliqué à 100%. Honnêtement, je suis flatté par l’intérêt d’un grand club, mais je le suis encore plus d’être ici et c’est pour cela que j’ai communiqué au président Fernando Roig ma décision de vouloir continuer à faire partie de ce projet en raison du respect que je reçois de la part du club et de mes joueurs, qui est réciproque», a-t-il notamment lancé. C'est dit. Les Magpies vont devoir poursuivre leur casting.