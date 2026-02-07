Nantes - OL : les notes du match

Suite de la 21e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec l’Olympique Lyonnais, qui avait l’occasion de passer devant l’OM et de prendre la troisième place du classement, en attendant évidemment le Classique entre Marseille et le PSG ce dimanche soir. En déplacement du côté de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes, la formation de Paulo Fonseca était en pleine confiance avec 12 succès consécutifs toutes compétitions confondues. En face, des Nantais qui restaient sur trois défaites de suite et qui devaient donc se relever à domicile.

L’équipe dirigée par Ahmed Kantari se présentait avec une défense à cinq et un trio offensif emmené par Abline, Cabella et Mohamed. Les Lyonnais misaient sur le phénomène Endrick pour enflammer la rencontre. Le Brésilien était accompagné de Pavel Šulc et Afonso Moreira pour dynamiter l’attaque. Et après un début de rencontre manqué, avec notamment un poteau concédé (8e), l’OL montait petit à petit en puissance et monopolisait le cuir. Les occasions étaient clairement lyonnaises, mais Anthony Lopes gardait sa cage inviolée. Du moins jusqu’à la demi-heure de jeu.

Lyon sauvé par les montants

Sur un centre-tir d’Afonso Moreira, Pavel Šulc glissait son pied et déviait le cuir dans les buts de Lopes pour l’ouverture du score (26e, 0-1). Un but qui venait récompenser la domination lyonnaise. Le score aurait même pu être plus salé sans les arrêts de Lopes devant Endrick et Moreira. Il fallait attendre quasiment la fin du premier acte pour voir la réponse nantaise. Alors forcément, au retour des vestiaires, Ahmed Kantari changeait les choses et faisait entrer Youssef El-Arabi à la place de Mostafa Mohamed, trop discret.

L’entrée du Marocain de 39 ans changeait complètement le visage de son équipe et El-Arabi faisait des misères à la défense lyonnaise. En cinq minutes à peine, il plaçait une tête sur le poteau de Grief et l’obligeait à une autre parade dans la foulée. Le match basculait ensuite complètement à l’heure de jeu, au moment où Endrick, coupable d’une vilaine faute, était expulsé directement par l’arbitre (58e). Réduit à dix, l’OL se contentait de subir les vagues nantaises, emmenées par un El-Arabi en feu. Mais alors que Grief était sauvé une troisième fois par son poteau (90e), le score ne bougeait plus. Les Lyonnais ont souffert, mais ont fini par tenir face à des Nantais valeureux qui ont tout tenté. Avec ce succès, Lyon est troisième de Ligue 1, tandis que Nantes pointe toujours à la 16e place

L’Homme du match : Greif (7,5) : le gardien slovaque a eu très chaud sur la tentative de Mohamed Kaba, qui a finalement heurté son poteau droit (8e). Pour le reste, il n’a pas été inquiété plus que ça dans la première partie de la rencontre. Au retour des vestiaires, il est attentif sur la frappe d’El-Arabi (50e), avant d’être à nouveau sauvé par son poteau sur la tête du Marocain (52e). El-Arabi a considérablement changé le visage de l’attaque nantaise et a multiplié les assauts face à lui. Mais il a répondu présent, comme sur cette tête repoussée (69e). En fin de rencontre, il est encore verni avec un nouveau poteau de Guirassy, dévié par un Nantais (90e+2). Sanctionné d’un carton jaune pour gain de temps (76e).

FC Nantes :

- Lopes (5) : l’ancien portier de l’OL semblait réaliser une superbe première période sans réellement être inquiété. Grâce à une défense bien en place, il a réussi à garder sa cage inviolée jusqu’à la révolte lyonnaise. Après le quart de jeu, Nantes aurait cependant pu voir les Lyonnais ouvrir le score par l’intermédiaire de Moreira (19e), mais c’était sans compter sur l’arrêt réflexe du Portugais avec son pied gauche. Quelques instants plus tard, il n’y a pas échappé. Un tir soudain de Moreira, dévié par Sulc, a finalement trouvé ses filets (25e). Régulièrement dans leur surface, les Nantais l’ont cherché au pied afin de gagner de l’air. Au retour des vestiaires, Lyon s’est retrouvé à dix et le travail du portier a semblé moindre. Le jeu s’est poursuivi dans la moitié de terrain adverse et il n’a pas dû intervenir, à part pour jeter un verre qui est arrivé sur la pelouse par hasard.

- Centonze (4) : placé en tant que piston droit, le joueur de 30 ans a eu du travail face à Moreira et ses conduites de balles plus infernales les unes que les autres. Collé à sa ligne durant les phases offensives, il a essayé d’apporter du danger et des difficultés à ses adversaires, mais ne s’est pas montré autant volontaire que ses partenaires. La lumière n’a effectivement pas été mise sur les joueurs de couloir, mais plutôt dans l’entrejeu avec une possession lyonnaise en première période. Au retour des vestiaires, il a réussi à se mettre en valeur, mais ce sont finalement les joueurs purement offensifs de son équipe qui ont montré une réelle envie d’égaliser, sans y parvenir.

- Amian (4) : mise à part quelques percées de Moreira, le numéro 98 n’a pas eu beaucoup de tâches à effectuer en première période. Bien aidé par ses partenaires avec un bloc très solide, il a simplement couvert et réduit les espaces quand il fallait s’employer. Avec un Sulc qui n’a pas été si tranchant qu’à son habitude, il a eu le temps d’anticiper ses déplacements, gardant une pleine confiance. Or, il s’est fait avertir d’un carton jaune avant la pause. Au retour des vestiaires, l’expulsion d’Endrick a facilité sa rencontre (59e), mais son coach a préféré le laisser sur le banc durant le dernier quart d’heure de jeu. Remplacé par Francis Coquelin (73e).

- Ali Youssif (5) : au cœur de cette défense à cinq, l’arrière libyen a parfaitement entamé son match en enlevant proprement le ballon à Moreira, parti en rush solitaire dans la surface nantaise. Sans trembler devant les assauts lyonnais, il est ensuite resté concentré face à Endrick, trop peu inquiétant dans ses dribbles. Peu inquiété, il est resté dans sa zone à attendre tranquillement les attaquants de l’OL. En seconde période, l’infériorité numérique des Rhodaniens a changé la donne, mais il est resté appliqué et impliqué, à l’image d’une faute grossière dans le couloir de Tabibou (66e). Ensuite, la lumière a été mise sur les défenseurs lyonnais grâce à leurs applications dans les vingt dernières minutes.

- Cozza (4,5) : la rencontre du défenseur a plutôt été paisible. Très peu surpris par la formation de Paulo Fonseca, il est resté vigilant et concentré dans son antre, empêchant ses adversaires de prendre confiance en première période. Mise à part sur l’ouverture du score, qui a finalement été le seul but de la soirée, le Français a semblé solide avec ses quatre autres coéquipiers. Si Lopes a également assuré son jeu au pied, il n’a eu que très peu de ballons à distribuer dans les phases défensives. Remplacé par Abakar Sylla (72e) qui n’a pas apporté de folie dans le dernier quart d’heure de jeu.

- Tabibou (4) : confronté à Endrick dans son couloir gauche, il a été difficile pour le jeune nantais d’arrêter la pépite brésilienne. Même si l’attaquant s’est fait discret en première période, ses prises de balles l’ont tout de même essoufflé. Parfois en retard dans ses replacements, il a laissé quelques espaces aux attaquants lyonnais, une bien mauvaise idée. Par la suite, il est resté impliqué dans ses duels et n’a pas semblé fragilisé par les séquences lyonnaises. Remplacé par Deiver Machado (63e).

- Lepenant (5) : le jeune milieu de terrain n’a pas eu froid aux yeux ce soir. Bien entouré par ses partenaires, avec l’envie de gratter des points à domicile, il s’est imposé comme un réel combattant dans sa zone. Malgré des milieux de terrain lyonnais hargneux, il est resté simple dans ses prises de balles et disponible quand ses coéquipiers avaient besoin de surnombre. Toujours volontaire, il s’est montré exemplaire et a certainement gagné des points devant son technicien. Il a décroché plus bas quand les solutions manquaient et fait de sacrés efforts pour revenir au score dans le temps additionnel.

- Kaba (6) : dynamique et disponible pour ses partenaires dès les premières minutes, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas hésité à frapper au but de Lopes en premier (8e). Après une course solitaire, il a déclenché un tir qui a titillé le poteau droit du rempart portugais. Ensuite, tout comme ses coéquipiers en phase offensive, il s’est battu pour surprendre les défenseurs rhodaniens. Impactant et désireux d’exiger un rythme, il a voulu être tranchant. Il s’est même fait avertir après un excès de confiance dans les dix dernières minutes de la partie. Tout comme Lepenant, celui-ci a osé avec exemplarité. Remplacé Bahereba Guirassy (87e), dont la frappe contrée par un coéquipier a heurté le poteau en fin de match.

- Cabella (4) : positionné derrière son buteur en compagnie d’Abline, le joueur de 35 ans est resté très libre dans l’entrejeu. Prêt à faire les efforts pour aider ses défenseurs, il a toutefois peu apporté sur le front de l’attaque. À la réception d’un centre après la demi-heure, il a essayé de placer une tête, mais s’est finalement retrouvé par terre, totalement déstabilisé. Pris en grippe par ses adversaires, il s’est tout de même montré explosif et courageux. Dans les dernières minutes, il a essayé d’apporter un second souffle aux Canaris, mais cela n’a pas suffi à faire sauter le verrou lyonnais.

- Mohamed (3) : juger la première période du buteur serait trop peu bruyant au vu du nombre de ballons proprement exploités par celui-ci. Pris au marquage par Mata et Niakhaté, il n’a pas réussi à se retourner lorsqu’il a privilégié des mouvements dos au jeu. À la recherche du dribble, il ne s’est pas non plus distingué grâce à ses gestes techniques, analysés en amont par les centraux lyonnais. Un manque d’agilité certes, mais pas que, car dans les airs, c’était tout autant délicat. Au retour des vestiaires, son coach a voulu privilégier le jeu entre les lignes et a donc sorti son attaquant. Remplacé par Youssef El Arabi (46e, 7), qui a été excellent dans ce match. Il a pris sa chance aussitôt après avoir fait ses premiers pas sur la pelouse (49e, 51e). Une frappe sèche stoppée par Greif, puis une tête croisée sur le poteau gauche lyonnais. Ensuite, il a persisté avec des tentatives, sans trouver la faille devant un portier slovaque appliqué, mais son entrée a clairement changé le visage de Nantes offensivement.

- Abline (5,5) : buteur face à Lorient la semaine passée, le milieu offensif a entamé sa rencontre avec deux faits de jeu discutables. Il a d’abord fait une vilaine faute dès la 30e seconde, avant de subir les crampons d’Endrick sur sa cheville dans la foulée. Comme à son habitude, il a été le plus percutant dans les derniers mètres lyonnais. Devant la surface ou même en s’excentrant, il a su garder le leadership avec des tentatives osées (10e). Avec beaucoup d’envie et de détermination, il n’a pas cherché à réfléchir durant les contre-attaques. Celui-ci a agi en homme de caractère, avec une certaine volonté, peut-être même la plus valeureuse côté jaune et vert. Enervé et même écœuré par la fin de la rencontre, il a réussi à trouver le poteau de Greif, une troisième fois pour les siens…

OL

- Greif (7,5) : voir ci-dessus.

- Maitland-Niles (5) : le latéral anglais de 28 ans a eu un début de match mouvementé avec Abline, qui a tenté de le mettre en difficulté en début de rencontre, en prenant la profondeur. Il a été plus en réussite par la suite durant le premier acte, avant d’avoir quelques trous d’air en seconde période. Sans conséquences. À noter sa présence prépondérante lorsqu’il fallait soulager sa défense dans le domaine aérien (2 duels aériens gagnés sur 2) et à la récupération (7).

- Mata (7) : performance solide de l’Angolais, qui a remporté tous ses duels au sol (6/6). Concentré, il a aidé plusieurs fois Maitland-Ailes face aux accélérations d’Abline, l’attaquant nantais le plus en jambes avec El-Arabi. Le Marocain a d’ailleurs pris le dessus sur l’une des occasions en seconde période, une action sans conséquence (52e). Dans le temps additionnel, il réalise un superbe tacle glissé dans les pieds d’Abline (90e+1).

- Niakhaté (6,5) : le capitaine lyonnais et récent champion d’Afrique a encore réalisé une prestation de haute volée. D’entrée, il revient bien devant Mohamed (10e), avant d’enchaîner une bonne interception (24e). Toujours à l’affût pour protéger la surface lyonnaise, le défenseur sénégalais a dû s’employer pour contenir un Youssef El-Arabi très en jambes en seconde période. Mais il a tenu la baraque.

- Abner (5) : le Brésilien n’a pas été mis en danger par Cabella, quasiment fantomatique durant cette rencontre. Offensivement, il aurait pu apporter davantage, lui qui n’a tenté qu’un seul centre durant la partie (16e). Il a toutefois décalé Moreira à plusieurs reprises, ce qui a mis à mal Centonze dans un premier temps. En seconde période, les vagues nantaises sont souvent venues de son côté et il a semblé être parfois être juste physiquement.

- Tessmann (4) : sur les trois joueurs de l’entrejeu des Gones, le milieu étatsunien est celui qu’on ressort le moins. Porté vers l’offensive dans un premier temps comme sur cette tentative non cadrée (20e), il a tardé par moments à se replacer. Dans ses transmissions, il a souvent pris des risques avec quelques passes dans l’axe interceptées. Peu présent à la récupération, il n’y a que sur le domaine aérien que le milieu d’1m91 a excellé (3/3 duels aériens).

- Nartey (5,5) : buteur pour sa première en Ligue 1 le week-end dernier contre Lille, le milieu danois de l’OL s’est distingué par ses nombreuses projections, une fois le ballon dans ses pieds. S’il n’a pas connu la même réussite que lors de son premier match de Ligue 1 (frappe non cadrée, 22e), il a été intéressant dans le jeu réduit (22e), mais aussi pour lancer ses coéquipiers devant, comme sur cette attaque avec Moreira et Endrick, conclue par une parade de Lopes face au Brésilien (28e).

- Morton (7) : excepté sa perte de balle face à Kaba, qui aurait pu avoir de grosses conséquences (8e), l’ancien de Liverpool a réalisé une prestation aboutie. Toujours disponible et à l’aise techniquement (un seul ballon perdu), il a été bon dans ses transmissions (89% de passes réussies), que ce soit dans le jeu court ou jeu long, il termine la rencontre avec 11 passes dans le dernier tiers, avec notamment plusieurs transmissions pour trouver Endrick (19e, 20e). Et face aux milieux nantais, il a tout simplement été parfait sous pression.

- Endrick (3,5) : aligné sur l’aile droite, le numéro 9 des Gones - buteur en Coupe de France contre Laval - a alterné le bon et le moins bon à La Beaujoire. Fauché d’entrée par Abline (1er), il lui répond dans la foulée après une combinaison ratée sur coup franc. Une faute qui lui a valu un carton jaune rapide (2e). Auteur de bonnes combinaisons dans de petits espaces avec Moreira ou même Nartey, il a beaucoup forcé sur ses extérieurs du pied, à l’instar de celui tenté pour trouver Tessmann dans la surface (20e). Pas toujours en réussite dans ses dribbles face à Tabibou, il a failli faire le break pour l’OL, mais Lopes s’est parfaitement interposé (28e). En seconde période, il ne parvient pas à prendre le dessus sur Tabibou et est finalement exclu par M. Vernice après un geste dangereux sur le jeune latéral gauche nantais (62e).

- Sulc (6,5) : il ne cesse de surprendre, match après match. Face aux Nantais, le Tchèque a réalisé le geste juste, en se mettant sur la trajectoire de la frappe de Moreira et en mettant son pied en opposition pour surprendre Lopes et donner l’avantage à l’Olympique Lyonnais (25e). Un nouveau but pour celui qui est impliqué sur les 12 réalisations lors des 13 derniers matchs des Gones. Outre son but, il a aussi été précieux pour gêner la première relance nantaise et a souvent été laissé seul par les Canaris lors de ses décrochages. Il passe même proche du doublé en étant à la réception d’un coup franc au second poteau, mais il rate finalement son dernier geste (56e). Après l’expulsion d’Endrick, il disparaît logiquement. Remplacé par Khalis Merah (90e+4).

- A. Moreira (6) : l’ailier lyonnais a mis en souffrance Fabien Centonze, de par ses accélérations et de par ses prises de profondeur. Dès l’entame du match, le Portugais s’est procuré une première opportunité dans la surface, finalement mal négociée (4e). Un quart d’heure plus tard, Lopes stoppait sa nouvelle tentative. Auteur d’une "passe décisive" pour l’ouverture du score, lorsque sa frappe est déviée par Sulc, il trouvait Endrick d’une subtile talonnade dans la surface (28e). Les décalages d’Abner ont également été bénéfiques lors des attaques lyonnaises. En seconde période, il s’est fait rare offensivement, excepté sur une accélération qui n’aura rien donné (71e), et a même joué comme un piston gauche, une fois l’OL réduit à dix. Remplacé par Hans Hateboer (86e).