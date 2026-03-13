Marseille - Auxerre : les compositions officielles

Entre un OM qui a besoin de sécuriser sa place qualificative pour la Ligue des Champions et une AJA qui joue sa survie, les deux équipes ont cruellement besoin de points. Mais malgré leur position, les Auxerrois ont démontré leur capacité à embêter même les plus grosses écuries, à voir ce qu’il va se passer au Vélodrome ce soir (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45)

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Habib Beye mise un 3-4-1-2. Egan-Riley fête sa première titularisation en championnat depuis le 4 janvier. Il sera positionné dans la défense à 3 avec Pavard et Medina. Au milieu de terrain, Kondogbia et Hojbjerg seront associés dans le double pivot. Timber sera meneur de jeu, juste derrière Greenwood et Aubameyang. Son homologue bourguignon, Christophe Pélissier opte pour un 4-4-2. Lamine Sy fait son retour en tant que latéral gauche. Oppegaard avance d’un cran et occupera le poste de milieu gauche. L’absence pour accumulation de carton jaune de Sinayoko profite à Mara qui se retrouve en attaque avec Namaso.

Les compositions officielles :

Marseille : Rulli - Pavard, Egan-Riley, Medina - Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Paixao - Timber - Greenwood, Aubameyang

Auxerre : Leon - Sy, Diomandé, Okoh, Akpa - Casimir, Danois, Owusu, Oppegard - Mara, Namaso