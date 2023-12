Le Séville FC présente son projet de rénovation du stade Ramón Sánchez-Pizjuán

C’est un stade qui rappelle forcément de mauvais souvenirs aux supporters de l’équipe de France après le match entre la RFA et les Bleus lors de la Coupe du Monde 1982. Ce lundi, lors de l’assemblée générale du club, le Séville FC a annoncé la rénovation du stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Un changement qui intervient après les besoins du club et des supporters de remettre cet écrin au goût du jour. Ce dernier sera d’ailleurs composé de 55 000 places alors qu’il n’en compte que 43 883 actuellement. À l’instar du Groupama Stadium en France, cette rénovation entre dans une volonté plus globale en permettant au stade d’accueillir des personnes toute l’année pour des activités autres que le simple fait d’assister à un match de football.

Dans son communiqué, le club andalou a donné plus d’explications sur cette rénovation : «Le FC Séville a annoncé ce lundi, lors de l’Assemblée générale des actionnaires, son avant-projet pour un nouveau stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Le club Nervionense souhaite répondre à une demande historique et nécessaire de ses supporters et adapter ses installations à l’époque actuelle. Le nouveau Ramón Sánchez-Pizjuán a l’engagement et la nécessité d’être un lieu préparé pour le football du XXIe siècle , situé au même endroit où se trouve le stade actuel après la démolition du précédent, sans oublier l’histoire du lieu, le quartier de Nervión et respectons les moments de gloire que le Stade actuel a donné aux supporters de Séville. Mais en même temps, il combine un air nouveau, de nouvelles ressources et de nouveaux conforts pour les Sévillistes et pour l’entité , qui veut faire du nouveau stade l’une des pierres angulaires de son plan stratégique.» Il ne reste plus qu’à l’assemblée générale d’approuver ce plan.