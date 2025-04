ASSE-OL : le verdict de la direction de l’arbitrage est tombé

Le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais a été marquée par la sortie sur blessure de Corentino Tolisso, victime d’un tacle par derrière de Lucas Stassin. L’attaquant belge de l’ASSE avait été immédiatement sanctionné d’un carton rouge par l’arbitre François Letexier, avant l’intervention de la vidéo et l’annulation du carton rouge (Stassin a écopé d’un jaune). Et selon la direction de l’arbitrage, Letexier n’aurait pas dû être appelé par la VAR. Et Stassin aurait donc dû être logiquement expulsé.

La suite après cette publicité

«Conformément au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, il appartient à l’arbitre vidéo de définir si la décision initiale prise par l’arbitre est une « erreur manifeste ». Dans cette situation, la faute commise par le joueur stéphanois n°32 se caractérise par une semelle sur le tendon d’Achille, puis sur le pied du joueur lyonnais, qui provoque ensuite une torsion significative de la cheville de la victime, sans toucher le ballon. Ainsi, même si la description du geste du joueur stéphanois fournie par l’arbitre central à l’arbitre vidéo est imparfaite, l’envoi des images en bord de terrain n’était pas attendu car la décision de carton rouge pour faute grossière prise initialement par l’arbitre n’était clairement pas une « erreur manifeste ». Par ailleurs, face aux images, il aurait été souhaitable de proposer à l’arbitre d’autres angles de caméras (notamment celui de la caméra « loupe gauche ») qui auraient alors permis d’identifier avec davantage de précision la nature du geste et d’éviter que l’arbitre n’infirme sa décision initiale : le carton rouge n’avait donc pas vocation à être corrigé», indique la FFF sur son site internet.