Galatasaray : la nouvelle prestation fantastique de Mauro Icardi

Loin du Paris Saint-Germain et de ses déboires privés avec sa femme et agent Wanda Nara, Mauro Icardi revient actuellement de très loin et confirme sa bonne saison en Turquie. Après deux saisons compliquées dans la capitale, l’Argentin de 29 ans réalise une très belle campagne en Süper Lig, affichant un total de 9 buts, 6 passes décisives en quatorze rencontres de Championnat. Permettant au club Cimbom d’être en tête, avec onze points d’avance sur le Fenerbahçe.

Vendredi soir, l’attaquant argentin a confirmé cette excellente forme de la meilleure des manières. À l’occasion de la réception de Kayserispor, pour la 29e journée du Championnat, Galatasaray a humilié son adversaire avec des buts de Rashica, Akturkoglu, un bijou de Zaniolo et surtout un triplé de Mauro Icardi (6-0). Après un joli premier but en contre-attaque, le joueur prêté par le PSG a ensuite inscrit deux penalties en fin de première période.

Un premier triplé en Turquie pour celui qui avait été accueilli par une foule de supporters en liesse, à son arrivée à l’aéroport Atatürk d’Istanbul. «Je suis content de la victoire et des buts. C’est la première fois que je fais un triplé avec le maillot Rouge et Jaune. C’était important pour l’équipe de réagir après avoir été éliminée de la coupe. Pour cette raison, il était très important pour nous de gagner ce match. C’est pourquoi je suis heureux. Il nous reste encore neuf matchs à jouer. Nous devons gagner à chaque fois», a réagi Icardi.

Avant d’évoquer son avenir : «Il y a encore des matches. Finissons la saison. Nous faisons de notre mieux pour terminer la saison de la meilleure façon possible. Après la saison, nous aurons certainement une conversation avec notre président et nos dirigeants», a-t-il ajouté, sur le site de son club. Lié jusqu’en 2024 avec le PSG, Mauro Icardi ne fait pas partie des plans de Luis Campos, le conseiller sportif parisien, et pourrait offrir une belle enveloppe à son club. Galatasaray, mais également d’autres clubs, sont prêts à le faire venir.