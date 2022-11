Wanda Nara se lâche sur Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Ces deux tourtereaux font beaucoup parler d'eux ces dernières années avec leurs histoires de couple, qu'il n'hésitent pas à afficher sur les réseaux sociaux. L'ex-femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara, s'est exprimée dans l'émission italienne Verissimo, en clarifiant la situation. « Nous ne sommes plus ensemble depuis deux mois, mais il y a encore peu j’étais avec lui au téléphone. Nous avons cinq enfants ensemble, il reste très présent pour eux. A un moment nous avons commencé à se disputer et il n’y avait plus de paix à la maison. Pour les enfants j’ai décidé de tout arrêter ».

« J’ai découvert des choses qui ne m’ont pas plu et c’est à partir de là que tout a changé. Mauro m’a dit toute la vérité, je n’ai pas eu besoin d’aller chercher ailleurs », a poursuivi la femme d'affaires. Elle le dit « heureux en Turquie ». L'attaquant argentin de 29 ans fut double buteur contre Besiktas avec Galatasaray en Super Lig, où il est prêté par le PSG jusqu'à la fin de la saison.