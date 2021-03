OM : les confidences de Florian Thauvin sur sa saison et son avenir

Au cœur de cette saison aussi dense que compliquée, Florian Thauvin n'a pas vraiment tiré son épingle du jeu. Lui qui était absent durant la quasi-totalité de la saison précédente subit le contrecoup de sa longue indisponibilité mais aussi la baisse de la performance collective de l'OM. Loin de son rendement offensif de 2016 à 2019, le gaucher est conscient de son niveau personnel, comme il l'a expliqué ce vendredi en conférence de presse.

« Déjà, il y a plusieurs choses, j'ai subi une longue blessure l'année dernière. Il faut autant de temps pour retrouver son meilleur niveau. Autrement dit, il me faudrait un an. Les gens l'ont oublié. Pendant que les gens travaillaient, moi j'étais en soins tous les jours. Ce retard, il faut le rattraper, il faut du temps. Comme tout le monde, j'ai souffert des mauvais résultats, des mauvaises performances de l'équipe. Quand tu reçois moins de ballons, c'est plus compliqué. Cela a été une période très délicate pour tout le monde, pour le club. Le plus important, c'est que la page soit tournée », a-t-il déclaré.

Thauvin n'est pas fermé à une prolongation

Forcément, la question de son avenir a été abordée, lui qui se retrouve en fin de contrat à l'issue de la saison. Cette question a forcément altéré son rendement. « Je savais que ce serait une saison difficile pour moi. Il y a aussi le fait de se retrouver en fin de contrat. On se pose toujours des questions, on n'est pas à 100 %. Quand vous n'êtes pas à 100 % physiquement et que des questions se posent dans la tête, ce n'est pas évident. C'est une décision prise par l'ancienne direction. Il fallait faire face, l'assumer. J'ai toujours fait le maximum pour l'OM, je l'ai prouvé et les supporters le savent. Mon rôle, c'est de donner le maximum sur le terrain et après on verra », a-t-il expliqué, avant d'évoquer clairement son avenir.

« Concernant mon avenir, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Une chose est sûre, j'ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo (Longoria, ndlr), on verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais je n'en sais pas plus que cela », a-t-il expliqué. Mais relancé à plusieurs reprises, il a laissé entendre que la nouvelle direction, incarnée par Pablo Longoria, pouvait l'inciter à prolonger l'aventure. « Pourquoi pas, à partir du moment où il y a une nouvelle direction, les cartes sont redistribuées. Alors pourquoi pas ». Pablo Longoria a donc les cartes en main.