Manchester United : Paul Pogba réagit à l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Il faisait partie des prises de paroles attendues concernant le retour en grandes pompes de Cristiano Ronaldo (36 ans) à Manchester United. Paul Pogba (28 ans) ne s'est pas fait prier. Après la victoire des Red Devils sur la pelouse de Wolverhampton (1-0) ce dimanche, pour le compte de la 3ème journée de Premier League, le numéro 6 mancunien a fait part de son bonheur à l'idée d'évoluer avec le quintuple Ballon d'Or, qui est aussi une véritable icone à Old Trafford.

«Tout le monde sait qu'il est déjà une légende dans ce club et il revient. Évidemment, c'est bien pour nous, il va apporter son expérience et sa qualité. Quand il vient, le niveau monte. On est vraiment content qu'il vienne», a ainsi expliqué Paul Pogba au micro de Sky Sports, de l'autre côté de la Manche. Le milieu de terrain français devrait pouvoir disputer ses premières minutes aux côtés de CR7 le 11 septembre prochain, contre Newcastle en championnat, après la trêve internationale.