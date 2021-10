EdF : la répartition des primes et des médailles après le sacre en Ligue des Nations

Grâce à la victoire face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations (2-1), l'Équipe de France a non seulement remporté son deuxième trophée sous Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2018, mais a également empoché un beau pactole. En effet, d'après les informations de RMC Sport, la Fédération Française de Football va recevoir un chèque de 10,5 million d'euros de la part de l'UEFA, dont 6 millions correspondant à la prime de vainqueur de la compétition.

Si on retire les frais de voyage et de logement en Italie, cela nous fait donc 5 millions d'euros. La partie consacrée à l'équipe correspond à 30% de la somme restante, ce qui nous amène à 1,5 million, que les joueurs et le staff technique répartiront équitablement entre eux, ce qui leur fera chacun environ 55.000 euros, comme lors du sacre au Mondial 2018 en Russie. Concernant les médailles, 40 exemplaires seront distribués entre le groupe pro ayant participé à la phase finale (23 joueurs) et le staff (17). Néanmoins, les joueurs ayant seulement participé à la phase de poules, comme Olivier Giroud ou N'Golo Kanté, ne recevront pas de médaille.