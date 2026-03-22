PSG : Luis Enrique a encore surpris tout le monde

Quelle équipe pourra arrêter ce Paris Saint-Germain-là ? Encore présenté comme ronronnant et moins armé que la saison dernière, le club de la Capitale est sérieusement monté en puissance à partir des 8es de finale de la Ligue des Champions. Comme lorsqu’il a été sacré champion l’an dernier, le PSG a repris les commandes au meilleur des moments et semble inarrêtable jusqu’en fin de saison. En surclassant Nice samedi soir (0-4), Luis Enrique a surpris avec plusieurs choix tactiques surprenants et qui ont été payants… dans un contexte entre un rendez-vous européen et une trêve internationale.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol a notamment titularisé Nuno Mendes sur l’aile gauche en l’absence de Bradley Barcola et de la concurrence encore irrégulière à ce poste, afin de tester ses capacités dans un rôle offensif. Et si cela a été compliqué au début, le Portugais a ouvert le score (42e, s.p) et est monté en puissance au fil de la partie. Nuno Mendes a pris plus d’initiatives et s’est montré performant, contribuant directement au deuxième but après une combinaison avec Doué et Kvaratskhelia. De quoi montrer que l’apport offensif de Mendes peut être un atout même hors de son poste habituel.

La suite après cette publicité

Nuno Mendes a étonné

Mais il ne s’agissait pas du seul coaching payant de la part de l’Asturien. Outre le repositionnement de Nuno Mendes, Luis Enrique a innové avec la présence de Khvicha Kvaratskhelia en pointe après l’entrée d’Ousmane Dembélé. Cette configuration a permis au PSG de varier ses options offensives et de créer plus de déséquilibre. Le Géorgien, encouragé à décrocher pour toucher davantage de ballons et provoquer entre les lignes, a montré qu’il pouvait jouer un rôle hybride et a pleinement réussi ce défi. De quoi donner des idées contre Liverpool.

Dans le même temps, l’introduction de Beraldo en sentinelle à la sortie de Mayulu, touché au mollet, a apporté de la stabilité au milieu de terrain parisien. « Lucas Beraldo a montré qu’il avait la capacité technique de jouer comme milieu. Je suis enchanté, ça a été une très belle surprise. Nous montrons qu’on cherche à améliorer nos joueurs et l’équipe », a encensé Luis Enrique, qui va pouvoir cogiter pendant la trêve internationale. Des options supplémentaires intéressantes pour le Paris Saint-Germain, en plus d’une montée en puissance du jeune Dro Fernandez, au meilleur des moments.