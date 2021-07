JO, EdF Espoirs : Gautier Larsonneur renonce !

Alors qu’il devait participer avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Tokyo, Gautier Larsonneur (24 ans) ne fera finalement pas parti du voyage selon les informations rapportées par Ouest France.

La suite après cette publicité

Après la grave blessure de Sébastien Cibois, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille ce jeudi à l’entraînement, le portier du Stade Brestois devient, en effet, le seul gardien valide du club finistérien. Une situation qui oblige le club à le retenir et qui semble être bien reçue par le principal intéressé :« le club m’a demandé ma position, j’ai dit que je ne pouvais pas laisser le club dans une telle difficulté, même si la sélection me tenait tellement à cœur et que j’en rêvais. Je leur ai laissé prendre la décision qui s’imposait… Celle de pas y aller. »