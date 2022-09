Arsenal : Emile Smith-Rowe est passé sur le billard

Sélectionné avec l'Angleterre et aligné par Gareth Southgate face à la Côte d'Ivoire en mars de cette année, Emile Smiuth-Rowe traverse depuis quelques moments difficiles. Le milieu offensif d'Arsenal vient de subir une opération. Les Gunners ont communiqué en ce sens, expliquant qu'une douleur persistante à l'aine avait limité ses entraînements et ses apparitions en match.

Le joueur de 22 ans n'a plus été titulaire depuis le 13 juin et une rencontre disputée avec les Espoirs anglais. Apparu 18 minutes face à Manchester United le 4 septembre dernier, Emile Smith-Rowe a rechuté. «Après d'autres consultations de spécialistes et des discussions avec notre équipe médicale, Emile a subi une intervention chirurgicale pour réparer un tendon endommagé dans son aine,» déclare aujourd'hui le club londonien, qui mise sur un retour à l'entraînement complet en décembre.