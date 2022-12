Manchester City : agacé, Erling Haaland veut tout casser !

La suite après cette publicité

Hier soir, les deux ovnis de la planète football ont rappelé que le futur leur appartenait. Pendant que Kylian Mbappé donnait la victoire au Paris Saint-Germain face à Strasbourg (2-1) en inscrivant son 56e but de l’année 2022 (17 passes décisives), Erling Haaland était en démonstration avec Manchester City sur la pelouse de Leeds. Vainqueurs 3 buts à 1, les Cityzens ont retrouvé leur place de dauphin d’Arsenal au classement, à cinq longueurs des Gunners.

Mais hier, Haaland a encore défrayé la chronique. Auteur d’un doublé, l’attaquant norvégien a battu un sacré record en Premier League. Il est devenu le premier joueur à avoir inscrit 20 buts en championnat en seulement 14 matches ! Une folie quand on sait que des légendes telles que Fernando Torres, Alan Shearer, Sergio Agüero, Thierry Henry ou Harry Kane ont eu besoin respectivement de 27, 29, 30, 34 et 40 matches pour atteindre ce cap.

Buteur à 26 reprises (3 passes décisives) en 20 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison avec City, le Scandinave a, comme Mbappé, bouclé une année 2022 titanesque (45 buts inscrits en 42 matches avec le BVB et City). De quoi satisfaire Pep Guardiola. «C’est un plaisir de voir à quel point il est humble et affamé. Vous savez, avec la grande réputation qu’il a, vous vous attendez toujours à ce qu’il le soit, mais c’est tout le contraire. C’est un gars exceptionnel avec son éthique de travail et son professionnalisme. C’est une grande menace pour nos adversaires.» Et pour beaucoup, Manchester City dispose enfin de l’atout majeur qui pourrait lui faire gagner la Ligue des Champions.

Une chose est sûre : Erling Haaland a faim de buts et de victoires. Car le Norvégien a très mal vécu d’avoir été l’une des seules stars du ballon à être privée de Coupe du Monde. «J’ai un objectif (de buts), mais je ne peux pas le dire. Je viens de dire dans le vestiaire que j’aurais pu en marquer cinq, mais le plus important est que nous ayons gagné. Nous devons chasser Arsenal. J’aurais pu en marquer deux de plus, mais c’est la vie et je dois m’entraîner davantage. J’étais à la maison, un peu en colère de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde. J’ai rechargé mes batteries. Voir d’autres personnes marquer pour gagner des matchs à la Coupe du Monde m’a motivé et irrité. Je suis plus affamé que jamais», a-t-il confié à Amazon Prime. Ça promet.