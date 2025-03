Ligue 2 : le FC Metz étrille Annecy

Suite de la 26e journée de Ligue 2 du côté de Saint-Symphorien, où le FC Metz recevait le FC Annecy dans un duel de première partie de tableau. Les Mosellans tentaient de conforter leur place sur le podium tandis que les Savoyards avaient l’occasion de reprendre sa cinquième place, qualificative pour les play-offs. Mais la marche fut trop haute pour le FCA, battue sèchement par des Grenats inspirés (5-1). En première période déjà, un contre son camp d’Axel Drouhin (1-0, 12e) et Jessy Deminguet (2-0, 29e) concrétisaient l’ascendant messin durant la première demi-heure.

C’est après la pause que les locaux creusaient l’écart par l’intermédiaire d’Ablie Jallow pour son deuxième but de la saison (3-0, 64e). Et si Yohann Demoncy croyait relancer les siens cinq minutes plus tard (3-1, 69e), Joel Asoro et Morgan Bokele Mputu avaient finalement scellé la rencontre dans les dernières minutes. Au classement, Metz revient à 2 points de Lorient, leader, et du Paris FC, son dauphin. Annecy reste bloqué à la 7e place, à trois points du 5e Guingamp.