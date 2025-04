Khvicha Kvaratskhelia lâche ses vérités sur Luis Enrique et son adaptation au PSG

Après un transfert avorté l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a enfin pu rejoindre le Paris Saint-Germain l’hiver dernier en échange d’un chèque de 70 M€. Arrivé en plein milieu de la saison, le Géorgien n’a pas trainé pour s’imposer au sein de l’attaque francilienne, reléguant souvent Bradley Barcola sur le banc de touche. Auteur de 4 buts et passeur décisif à 5 reprises en 21 matches (toutes compétitions confondues), l’ancien Napolitain traverse une période moins faste, mais il reste un élément apprécié pour sa finesse technique et ses efforts défensifs. Contre Arsenal, il sera l’un des éléments les plus attendus demain à l’Emirates.

En attendant de voir si « Kvaradonna » saura se montrer aussi performant que face à Aston Villa au Parc, le joueur est revenu pour la première fois sur ses premiers pas dans la capitale française dans un entretien publié sur le site officiel du PSG. L’occasion pour Kvaratskhelia d’évoquer son adaptation éclair. « Je pense que le plus difficile, c’est qu’un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l’entraîneur, car on rejoint l’équipe en milieu de saison. Le temps d’adaptation est court, cependant, je pense m’être plutôt bien adapté, grâce au Président, au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m’ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m’aide à être plus performant sur le terrain. »

Kvaratskhelia bien dans ses crampons à Paris

Bien dans ses crampons, le Géorgien a rendu hommage aux supporters rouge et bleu qui, selon lui, l’ont également aidé à s’acclimater à sa nouvelle équipe. Mais le numéro 7 parisien a surtout confié que le PSG lui offrait un cadre professionnel qu’il n’avait pas chez les Partenopei. « Lorsque j’ai mis les pieds sur le terrain, je me suis senti à la fois heureux et comme un grand footballeur. Tout cela, c’est grâce à ce club : il vous accueille d’une manière qui vous permet de croire en vous et de réaliser votre valeur en tant que joueur. (…) Le Campus PSG est entièrement équipé. Cela nous aide beaucoup, surtout avec autant de matches, tous les trois jours. Nous utilisons toutes les ressources du centre d’entraînement, et cela nous aide énormément. Sans parler des services de psychothérapie et du personnel médical : ils sont toujours là pour nous. Que vous ayez besoin de repos ou d’une séance d’entraînement personnalisée, cet endroit a tout ce qu’il faut. »

Enfin, Khvicha Kvaratskhelia a également eu des mots pour son entraîneur, Luis Enrique. Et visiblement, le Géorgien est conquis par l’Espagnol et sa franchise. « Le rôle de l’entraîneur est extrêmement important dans la carrière d’un footballeur. Ce qui m’a le plus marqué chez lui, c’est son caractère et la façon dont il traite ses joueurs. Il vous donne le sentiment, sur et en dehors du terrain, que vous devez tout donner, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec un tel respect et une telle clarté… Nous savons tous quel genre d’entraîneur il est mais personnellement, c’est son humanité qui m’a le plus marqué, sa façon de communiquer avec les joueurs, de raconter l’histoire du football. Je suis vraiment heureux d’être ici avec lui, dans un tel club. » Le message est passé.