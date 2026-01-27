Newcastle : Eddie Howe dévoile son objectif face au PSG

Pour son dernier match de phase de ligue, en Ligue des Champions, Newcastle United a rendez-vous mercredi, au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain, qui doit valider sa place parmi les huit premiers. Une situation similaire pour les hommes d’Eddie Howe, septièmes du classement général, qui ne souhaitent pas se mettre la pression avant d’aller défier le champion d’Europe en titre.

«Nous devons essayer de savourer chaque instant ; ils sont si précieux. Nous voulons en profiter, vivre toutes les émotions, les joies comme les peines. Nous sommes tous déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce sera un grand match pour nous demain, nous voulons gagner, nous sommes préparés pour ça. Nous mettrons en place une équipe qui y parviendra et les joueurs devront alors jouer à leur meilleur niveau», a indiqué en conférence de presse le manager des Toons.

