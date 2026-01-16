Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Justin Kalumba quitte Angers

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Justin Kalumba avec Angers SCO @Maxppp

Joueur d’Angers depuis 2023, l’ailier français Justin Kalumba (21 ans) quitte la Ligue 1 et le SCO. La formation angevine annonce le transfert de son joueur à Majorque. Kalumba a signé un contrat jusqu’en 2029 avec l’équipe des Baléares. Une opération confirmée par Majorque.

La suite après cette publicité
RCD Mallorca
Justin Kalumba, nuevo jugador del RCD Mallorca ❤️🖤

El atacante de 21 años llega procedente del Angers SCO y firma hasta junio de 2029.
Voir sur X

«Justin-Noël Kalumba Mwana (Roubaix, France, 25/12/2004) est le nouveau joueur du RCD Majorque. L’attaquant français d’origine congolaise arrive en provenance de l’Angers SCO et signe jusqu’en juin 2029», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Angers
Majorque
Justin Kalumba

En savoir plus sur

Liga Liga
Angers Logo Angers
Majorque Logo Majorque
Justin Kalumba Justin Kalumba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier