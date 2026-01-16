Justin Kalumba quitte Angers

Joueur d’Angers depuis 2023, l’ailier français Justin Kalumba (21 ans) quitte la Ligue 1 et le SCO. La formation angevine annonce le transfert de son joueur à Majorque. Kalumba a signé un contrat jusqu’en 2029 avec l’équipe des Baléares. Une opération confirmée par Majorque.

«Justin-Noël Kalumba Mwana (Roubaix, France, 25/12/2004) est le nouveau joueur du RCD Majorque. L’attaquant français d’origine congolaise arrive en provenance de l’Angers SCO et signe jusqu’en juin 2029», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.