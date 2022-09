Chelsea a tenté d'acheter un club français

La saison dernière, Roman Abramovitch a mis en vente Chelsea. Le club a officiellement été racheté par un groupe d'investisseurs mené par l'Américain Todd Boehly. Ce dernier, très investi, a mis la main au porte-monnaie pour offrir une équipe compétitive et capable de rivaliser avec Man City et Liverpool à Thomas Tuchel, viré et remplacé par Graham Potter. Véritable homme d'affaires, Boehly veut continuer à s'implanter dans le football.

La suite après cette publicité

Ainsi, l'Américain et ses collaborateurs sont en pourparlers pour acheter le club portugais de Portimonense. Ils tentent aussi le coup avec un club belge dont le nom n'a pas filtré. Enfin, le London Evening Standard assure que Boehly a essayé d'acheter l'écurie brésilienne de Santos et un club français, à savoir le FC Sochaux. Mais tous ont refusé.