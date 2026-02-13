Alexandre Dujeux répond à l’intérêt du Stade Rennais

Franck Haise est le grand favori pour prendre la suite d’Habib Beye au Stade Rennais. L’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice s’est même mis d’accord sur les termes d’un contrat de 18 mois avec le club brétilien mais tant que rien n’a été signé, tout peut encore se passer, comme voir Alexandre Dujeux prendre le poste. Le technicien d’Angers est l’autre favori, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027. Il a d’ailleurs répondu à la rumeur l’envoyant dans la capitale bretonne en conférence de presse.

«Mon nom est paru dans la presse. Bon, ça va être Franck Haise, s’amuse-t-il pour mettre fin à un faux suspense. Après, que mon nom soit associé à un club tel que Rennes, c’est gratifiant. C’est gratifiant pour le SCO, c’est gratifiant pour mon équipe, pour mes joueurs, pour le travail qu’on fait. Je le vois comme ça. Mais moi, je suis focus sur ma fin de saison, focus sur mon groupe, sur ce qu’on peut faire. Il reste 13 matchs, de belles choses à vivre. Et moi, je suis vraiment là-dessus. C’est la presse, c’est le foot, c’est comme ça».