PSG, Real Madrid : la nouvelle masterclass de Kylian Mbappé relance le débat à Madrid !

Du grand Mbappé. Dimanche soir au Vélodrome, l’attaquant bondynois a encore frappé fort, terminant ce Classique avec un doublé et une passe décisive au compteur. Rien que ça. La routine pour lui, diront certains. Mais toujours est-il que ça reste impressionnant, et surtout, ça ne passe pas inaperçu à l’étranger. C’est le cas en Espagne, et surtout à Madrid, où ses prestations sont toujours observées pour des raisons évidentes.

« Mbappé écrit l’histoire », raconte notamment Marca, où il n’y en a pratiquement que pour lui. Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, il a encore été question d’un transfert du Français à Madrid. Javier Balboa, ancien joueur du Real Madrid, a notamment confirmé que pour lui, Mbappé n’a pas d’égal. « Il n’y a pas photo entre Vinicius et Mbappé. Je continue de dire que Mbappé est devant, il est beaucoup plus efficace, il est meilleur finisseur. Vinicius est très bon, mais ce n’est pas Mbappé », a-t-il lancé, alors qu’en Espagne, beaucoup affirmaient qu’avec un Vinicius à ce niveau, Mbappé n’est pas nécessaire.

Retour du débat Vinicius-Mbappé

« Mbappé… Il n’est pas mauvais ce Mbappé. L’autre jour quelqu’un disait qu’il y a Vinicius à gauche, que Mbappé n’a pas sa place… », lançait le présentateur Josep Pedrerol sur un ton narquois… Il faut dire que la prestation du Brésilien face à Liverpool avait enflammé Madrid, et beaucoup estimaient qu’elle fermait la porte à Mbappé. Il n’a fallu attendre que quelques jours pour un retournement de veste général…

Si les autres journalistes et les autres médias ne sont pas forcément dans cette comparaison après le match d’hier, qui a été suivi comme s’il s’agissait d’un match du Real Madrid pratiquement, ils ont tous été bluffés. « Mbappé et Messi déchiquettent Marseille », indique de son côté AS, qui va jusqu’à parler de « prestation en apothéose » du duo franco-argentin de Christophe Galtier. Mais les principaux concernés le savent, c’est surtout en Europe qu’ils sont attendus et qu’ils seront jugés !