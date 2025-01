Nantes - OL : les compositions officielles

Ce jeudi, la 19e journée de la Ligue 1 2024/2025 se poursuit avec un duel intéressant entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Canaris s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelvin Amian, Saïdou Sow, Nicolas Pallois et Nicolas Cozza. Pedro Chirivella et Florent Mollet se retrouvent dans l’entrejeu avec Jean-Charles Castelletto en sentinelle. En pointe, Matthis Abline est soutenu par Herba Guirassy et Moses Simon.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Jordan Veretout, Nemanja Matic et Corentin Tolisso. Devant, Alexandre Lacazette est accompagné dans les couloirs par Ernest Nuamah et Rayan Cherki.

Les compositions

FC Nantes : Lopes - Amian, Sow, Pallois, Cozza - Chirivella, Castelletto, Mollet - Guirassy, Abline, Simon

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Cherki