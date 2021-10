Portugal, Liverpool : inquiétude pour Diogo Jota

Convoqué en sélection portugaise pour cette 2ème trêve internationale de la saison, Diogo Jota pourrait retourner à Liverpool plus tôt que prévu. Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleção, a en effet indiqué en conférence de presse que l'attaquant de 24 ans était très incertain pour la rencontre face au Luxembourg mardi (20h45), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, en raison d'un problème musculaire. « La probabilité qu'il joue est faible », a ainsi concédé le technicien lusitanien de 67 ans, avant de poursuivre.

« Je vais lui parler et voir comment il se sent. Si nous voyons qu'il est en état d'être sur le banc et qu'il peut entrer en jeu, c'est très bien. Sinon, nous ne prendrons pas le risque avec un joueur qui n'a pas pu s'entraîner avec nous depuis un moment. S'il ne peut pas participer au match, il retournera à Liverpool [...]. Ils (les Reds, NDLR) ont confiance et connaissent la qualité de notre staff médical, mais s'il ne peut pas jouer demain, il est parfaitement logique qu'il se rende à Liverpool. » Diogo Jota, auteur de 3 buts en 7 matchs de Premier League cette saison, n'avait pas pris part à la victoire du Portugal contre le Qatar (3-0) samedi, en match amical.

