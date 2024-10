Affaire en Suède : Kylian Mbappé a envoyé un message clair au Real Madrid

Tout le monde en parle… ou presque. Depuis quelques jours maintenant, le cas Kylian Mbappé (25 ans) fait couler beaucoup d’encre. Il y a eu tout d’abord son absence polémique lors du dernier stage de l’équipe de France. Alors que Didier Deschamps avait annoncé son forfait pour le rassemblement des Bleus et les matches face à Israël et la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations, le capitaine tricolore avait joué deux jours plus tard avec le Real Madrid. Ce qui avait mis le staff français dans l’embarras. DD avait tenté d’éteindre l’incendie tant bien que mal. Le technicien tricolore avait également dû évoquer le cas KM9 après la virée du joueur en Suède, pendant que la sélection nationale affrontait Israël à Budapest.

Lundi soir, Deschamps a dû répondre aux questions des journalistes concernant les graves accusations portées contre la star de l’équipe de France en Suède. « En ce moment, ça sort de partout, n’importe comment. Info, intox, je ne sais pas, c’est difficile. Il est suffisamment grand pour communiquer. On a un environnement qui est très négatif. Il faut faire attention quand vous reprenez des choses. Je ne vais pas dire que je sais parce que je ne sais pas. Il vaut mieux prendre du recul avant de sortir quoi que ce soit. Pourtant, il y a des choses pas difficiles à vérifier. Mais si vous accordez du crédit à n’importe qui. Je prends du recul, mais ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe de France. » DD doit être content que la trêve internationale s’achève, puisqu’il n’aura plus à répondre aux questions sur Mbappé durant quelques jours.

Le Real Madrid récupère la patate chaude

Car depuis lundi soir, la machine médiatique s’est emballée plus que jamais. La presse suédoise multiplie les articles sur le joueur du Real Madrid, qui serait impliqué dans une affaire d’agression sexuelle présumée et qui serait "raisonnablement suspect". Hier, l’avocate de Mbappé, Maître Marie-Alix Canu Bernard, a défendu son client sur le plateau du 20 heures de TF1. « On nous parle d’une plainte, d’un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait pas à l’encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais pas encore une fois si la plainte le vise. Il n’est jamais seul. Il n’est jamais exposé à se retrouver dans une situation où pour lui il y aurait une prise de risque. Donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu’il y ait pu avoir des faits répréhensibles de sa part. Je peux vous le dire, c’est une certitude absolue. »

Elle en a profité également pour donner des nouvelles du joueur, qui n’avait fait l’objet d’aucune plainte hier, selon sa représentante. « Il est particulièrement serein, mais il est en revanche totalement éberlué de voir cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Une enquête le visant ? Si c’était le cas, évident. Il était d’une sérénité absolue aujourd’hui. Il est parti à l’entraînement. Il n’a rien à se reprocher.» En pleine tempête, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain reste donc concentré et travaille pour retrouver au plus vite les terrains. L’Équipe explique d’ailleurs qu’il est visiblement remis de sa blessure à la cuisse et qu’il devrait même débuter ce week-end le match de Liga face au Celta de Vigo.

Mbappé est serein, le Real Madrid aussi

Du côté du Real Madrid, RMC Sport a expliqué hier qu’on est plutôt serein. « Cette affaire n’est pas un sujet pour le Real. Le club madrilène n’affiche aucune inquiétude. Les membres du club merengue n’ont aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un fake », a expliqué une source du club à nos confrères. Ce mercredi matin, L’Équipe va dans le même sens. Le quotidien sportif explique que les Merengues restent très prudents, eux qui estiment qu’il s’agit de "simples allégations" de la part de la presse suédoise, et qu’ils pensent « qu’il n’y a rien pour le moment. » Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, qui croient la version donnée par leur joueur, n’ont d’ailleurs pas tenu de réunion de crise, contrairement à ce qui a pu être diffusé par un journaliste français sur X.

Les champions d’Espagne, qui sont assez surpris par le traitement médiatique infligé à Mbappé, comptent donc attendre les suites de l’affaire sans se prononcer publiquement, comme ils le font toujours dans ces cas-là. De son côté, la recrue estivale du Real Madrid s’est visiblement expliquée avec son club, selon El Chiringuito. La célèbre émission espagnole, dont le présentateur vedette Josep Pedrerol est proche de Florentino Pérez, a indiqué hier soir que Mbappé a transmis de la tranquillité au Real Madrid. Le joueur a fait part de sa sérénité. Le média ibérique ajoute : « l’entourage de Kylian a la sensation que le PSG veut nuire à son image. » Rassuré visiblement par sa star, le Real Madrid va tenter d’aborder tranquillement la reprise, même si Carlo Ancelotti risque d’avoir quelques questions sur son joueur en conférence de presse.