Man Utd : la Juventus veut tenter le coup Jadon Sancho !

Pendant qu’Erling Haaland et Jude Bellingham confirment et explosent les promesses affichées lors de leurs passages au Borussia Dortmund, Jadon Sancho, lui, est au fond du trou. Véritable crack mondial après son départ de Manchester City vers l’Allemagne, l’ailier de 23 ans ne met plus un pied devant l’autre depuis son grand retour en Angleterre. Pire, il est coupé de ses partenaires à United et vit un cauchemar à cause de sa brouille avec Erik ten Hag. Mais la Vieille Dame pourrait bien tenter de relancer l’international anglais…

D’après Calcio Mercato, si l’opération semble au premier abord, périlleuse, la Juventus sait qu’un tel deal n’est pas impossible non plus. Mieux, la piste de la Juve ferait réfléchir Jadon Sancho, même si ce dernier privilégierait tout de même un retour au bercail, à Dortmund, là où il s’est révélé. Cela dit, le club italien ne serait pas contre pour accepter un prêt sans obligation d’achat, même si la question du salaire pose question. Dans tous les cas, le meneur de jeu de Manchester United devra vite rebondir et trouver une solution, dès cet hiver si possible, pour tenter de rebooster sa carrière.