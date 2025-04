LdC : Jules Koundé savoure le retour du FC Barcelone en demi-finale

Le FC Barcelone est sans doute passé par des moments de doutes dans ce quart de finale retour de Ligue des Champions, et s’est d’ailleurs incliné 3-1 du côté du Borussia Dortmund, mais valide bel et bien sa qualification dans le dernier carré grâce à son succès 4-0 à l’aller. C’est la première fois depuis 2019 que les Blaugranas reviennent à ce stade de la compétition, de quoi ravir Jules Koundé.

La suite après cette publicité

«Une soirée compliquée ? Ça donne l’impression qu’on a perdu et qu’on n’est pas passé mais on est en demi-finale, on est encore sur tous les tableaux. Il faut donner du mérite à cela, même si on aurait pu faire mieux ce soir, reconnaît le latéral droit sur Canal+, avant de donner rendez-vous pour la suite. Je pense qu’on fait partie des favoris (de la compétition) mais on verra qui on joue en demi-finale. Je n’ai pas de préférence entre l’Inter et le Bayern.»