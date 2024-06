Memphis Depay quitte l’Atlético de Madrid

Actuellement à l’Euro avec les Pays-Bas, Memphis Depay va vite devoir switcher et penser à son avenir. Ce dimanche, l’Atlético de Madrid a officialisé son départ du club, alors que son contrat courait jusqu’au mois de juin. L’international espagnol Mario Hermoso et le Brésilien Gabriel Paulista connaîtront le même sort.

La suite après cette publicité

«Mario Hermoso, Memphis Depay et Gabriel Paulista entameront une nouvelle étape professionnelle à partir de l’année prochaine, et ne porteront plus les couleurs du club. Le club souhaite aux joueurs le meilleur pour la suite de leur carrière», indique le communiqué des Colchoneros.