Lucas Alario, le serial-buteur de Bundesliga qui s'affirme avec l'Argentine

Jeudi, à la Bombonera, antre de Boca Juniors, l'Argentine a été accrochée par le Paraguay (1-1). Au coup d'envoi, l'Albiceleste se présentait en 3-4-2-1, avec l'ailier de Stuttgart Nicolas Gonzalez et son compère de l'Udinese, Rodrigo De Paul, sur les ailes, et, un cran plus haut, le duo Lucas Ocampos-Lionel Messi en soutien de l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez. C'est justement Nicolas Gonzalez qui a inscrit le but de la sélection argentine, habile de la tête sur un corner.

Pour participer aux deux rencontres de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, face au Paraguay (1-1) et contre le Pérou (mercredi 18 novembre, à 1h00), onze joueurs à vocation offensive ont été convoqués par Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine. Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Alejandro « Papu » Gomez, Joaquin Correa, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Lucas Ocampos, Nicolas Gonzalez et Lucas Alario. Paulo Dybala ayant lui dû déclarer forfait.

Lucas Alario, l'Argentin le plus prolifique d'Europe

Sur le banc au coup d'envoi, jeudi, Lucas Alario s'est vu offrir 7 minutes de jeu en fin de match, trop peu pour se mettre en évidence. Pourtant, au vu des chiffres de ce début de saison, l'attaquant de 28 ans a un profil de titulaire. En dix matches disputés avec le Bayer Leverkusen, toutes compétitions confondues, le natif de Tostado, dans la province de Santa Fe, a inscrit neuf buts et délivré une passe décisive. Un joli ratio pour un joueur qui n'a jamais dépassé les 14 réalisations depuis son arrivée en Allemagne.

En ce début de saison, Lucas Alario devance tous ses partenaires de sélection. Lionel Messi a inscrit 6 buts en 10 matches disputés avec le Barça. De son côté, Lautaro Martinez en est à 5 buts en 10 matches avec l’Inter, tout comme Alejandro Papu Gomez avec l’Atalanta. En France, Angel Di Maria a marqué 4 buts en 8 matches avec le PSG. En Angleterre, Lo Celso en a inscrit 3. Lucas Ocampos et Nicolas Gonzalez en sont à 2. Paulo Dybala n'a lui inscrit qu'un but en 6 matches joués avec la Juventus, Joaquin Correa et Rodrigo De Paul également.

Kai Havertz et Kevin Volland le font rester cet été

Arrivé au Bayer Leverkusen il y a trois étés (24 M€), débarqué de River Plate à 25 ans, tard pour s’expatrier de l’autre côté de l’Atlantique mais pas trop, Lucas Alario voulait quitter le club en janvier dernier, en manque de temps de jeu. Le numéro 13 n’avait démarré que 7 rencontres de Bundesliga. Il est finalement resté. «Le club veut le garder parce qu'il sait qu'il travaille bien, mais ce n'est pas bon de laisser trop longtemps une Ferrari dormir dans le garage ,» expliquait Pedro Aldave, l'agent du joueur, au mois d'août, quelques jours avant de rejeter une offre de prêt de Tottenham.

Les départs conjugués de Kai Havertz (Chelsea) et Kevin Volland (Monaco), souvent alignés l'un derrière l'autre à la pointe de l'attaque de Peter Bosz, ont changé la donne. A Leverkusen, Lucas Alario évolue désormais en pointe d’un 4-3-3, entouré par le duo de fusées : Leon Bailey, Moussa Diaby*. S'il doit cette saison faire avec la concurrence de Patrik Schick, acheté 20 millions d'euros à la Roma cet été, la santé fragile de l'attaquant tchèque (7 matches manqués) lui assure quasiment chaque semaine une place de titulaire.

Tout d'un attaquant complet

À Leverkusen, « Pipa », surnom commun en Argentine qui lui vient de la forme de son nez, est un attaquant pur qui s’entend avec tout le monde. Cette saison, chacun de ses buts provient d’un passeur différent. Nadiem Amiri, Julian Baumgartlinger, Leon Bailey, Karim Bellarabi, Lars Bender, Moussa Diaby et Florian Wirtz lui ont offert de précieux ballons. Il a également inscrit un but sur penalty et un autre en solo. Attaquant complet, son pied droit est le plus habile. Ce qui ne l'a pas empêché de faire mal au Niçois Walter Benitez avec le gauche (6-2).

Trois fois buteur de la tête sur ses neuf réalisations (Mayence, Augsbourg, Gladbach), Lucas Alario n'est pas géant (1m85) mais sait toujours où se placer dans la surface. À l'affût d'une passe mal donnée en retrait, plein de sang froid en tête-à-tête avec le portier adverse, ou bien positionné sur un centre en retrait devant le but (Fribourg), il régale aussi de par sa qualité de frappe (Gladbach'). Sur trois doublés en Bundesliga, Alario a fait glisser Leverkusen à la 4e place du classement, à trois points du Bayern Munich, éternel leader de Bundesliga. Lionel Scaloni observe tout depuis Ezeiza.

Lancé sous Bauza, habitué de Scaloni

Appelé pour la première fois en sélection argentine en 2016, sous le règne d'Edgardo Bauza, sélectionneur éphémère qui aura servi de transition entre «Tata» Martino et Jorge Sampaoli, Lucas Alario tournait à plein régime avec River Plate, sous les ordres de Marcelo Gallardo. Le PSG de Patrick Kluivert avait d'ailleurs un œil sur lui. Doublure de Lucas Pratto en cette période de vaches maigres, son nom disparaîtra des listes de l'Albiceleste après son premier but en 2017, avant de réapparaître il y a un an.

Buteur le plus prolifique de l'air Gallardo à River Plate (41 buts à égalité avec Santos Borré), Lucas Alario avait inscrit 6 buts en 43 matches avec le CA Colon, club de ses débuts, avant d'inscrire son nom chez les Millonarios. Supporter déclaré de Boca, il aura remporté une Copa Libertadores et deux Recopas Sudamericanas en trois saisons chez l'ennemi. A Leverkusen, Alario s'est montré décisif 43 fois en 108 matches de Bundesliga. A l'aise en Coupe d'Allemagne (10 matches, 6 buts) et en Europa League (13 matches, 7 buts), il attend cependant d'ouvrir son compteur en C1 (5 matches).

Face à ces chiffres, malgré un rôle de doublure pendant une partie de son aventure au Bayer, Lionel Scaloni a décidé de le relancer il y a un an. Depuis, il n’a plus manqué un rassemblement (9 convocations, 6 apparitions, 2 buts). Pourtant présents dans la liste élargie, Sergio Agüero et Giovanni Simeone (5 buts cette saison) ne lui ont pas grillé la politesse. Titulaire qu'une seule fois en sélection (1 but lors de la victoire 6-1 de l'Argentine face au Venezuela), Lucas Alario doit, à 28 ans, encore patienter. Mais l'histoire du football argentin a montré que les plus combatifs avaient souvent le dernier mot.

*Peter Bosz aime également disposer son équipe en 4-1-4-1, Amiri, Demirbay, Palacios ou le jeune Wirtz pouvant évoluer derrière l'Argentin. Bellarabi étant également une solution sur l'aile droite.