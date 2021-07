Amical : le Bayern accroché par l'Ajax, malgré un but de Tanguy Kouassi

Débuts compliqués pour Julian Nagelsmann à la tête du Bayern Munich. Après une première défaite contre Cologne (3-2), les Bavarois ont concédé le match nul face à l'Ajax Amsterdam, sur leur pelouse de l'Allianz Arena. Avec les trois tricolores Tanguy Kouassi, Bouna Sarr et Mickael Cuisance alignés, le Champion d'Allemagne a rapidement concédé l'ouverture du score sur une réalisation de Zakaria Labyad, bien servi par Sébastien Haller (1-0, 10e). Peu avant la pause, l'ex-parisien Eric Maxim Choupo-Moting a égalisé pour le Bayern sur un centre de Bouna Sarr (1-1, 40e).

En seconde période, la formation allemande prenait l'avantage grâce à Tanguy Kouassi (2-1, 48e). Mais quelques instants plus tard, Victor Jensen permettait à la formation ajacide de recoller au score (2-2, 50e). Un match nul arraché et mérité de la part des Néerlandais, qui doivent encore affronter Leeds en amical (4 août) avant de disputer la Supercoupe des Pays-Bas contre le PSV, le 7 août prochain. De leur coté, les Bavarois continueront leur préparation avec deux gros tests contre le Borussia Mönchengladbach et Naples (28 et 31 août).