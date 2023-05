Lens : Loïs Openda revient sur sa belle saison et sa célébration

La suite après cette publicité

Quelques instants après la grosse victoire des siens face à l’AC Ajaccio (3-0), l’attaquant du Racing Club de Lens Loïs Openda est revenu sur sa superbe saison avec les Sang-et-Or, officiellement et directement qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Auteur de son 20e but en championnat ce samedi soir, le buteur belge est également revenu sur son hommage à Roger Boli, avec qui il partage le record de buts inscrits en une saison sous le maillot du RCL.

«C’était une très belle saison, avec la victoire, la qualification en Ligue des champions et mon 20e but. Il faut profiter de cette belle soirée et de cette très grande fête. La célébration ? J’en avais parlé avec lui (Roger Boli, ndlr), c’était un hommage pour lui, j’y tenais vraiment. Je suis très fier d’avoir pu marquer ce 20e but, et surtout de lui avoir fait plaisir. La Ligue des champions ? Ce n’était pas vraiment vraiment officiel, il fallait gagner ce match pour le confirmer. Aujourd’hui, on l’a fait et on peut être fier de nous et de cette très belle saison qu’on a faite. Il nous reste un match maintenant à Auxerre, il faudra y aller avec la mentalité de gagner pour terminer cette belle saison.»

