PSG : Ander Herrera évoque la blessure de Neymar

Après Angel Di Maria, le PSG va devoir composer avec l'absence de Neymar pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Jeudi, le club parisien indiquait que la star brésilienne était indisponible pour les quatre prochaines semaines suite à une blessure à l'adducteur gauche. Un énième coup dur pour le champion de France avant d'aborder cette double confrontation cruciale pour la saison parisienne. Dans une interview accordée à Sport, Ander Herrera est revenu sur la blessure de Neymar et sur la faculté du PSG à se relever d'une telle nouvelle.

« Nous perdons un leader naturel. Dans les moments difficiles, nous savons que nous pouvons lui donner le ballon et que quelque chose peut arriver, même lorsque l'équipe souffre. Dans des matchs comme contre Barcelone, dans lesquels vous n'avez pas le ballon, vous savez que vous avez Neymar pour vous donner une issue. De plus, cela fait aussi peur au rival lorsque des joueurs de ce calibre sont sur le terrain. Mais nous sommes des footballeurs du PSG. Préparons le match avec les armes dont nous disposons. L'année dernière, nous avons également eu des matchs sans Kylian (Mbappé) ou Ney et nous sommes relevés. Ney est important, mais nous avons un bon bloc et un bon groupe de footballeurs qui peuvent assumer ce rôle de leader, » a ainsi décrypté le milieu espagnol. Un optimisme suffisant pour tirer son épingle du jeu face au Barça ? Premiers éléments de réponses à partir du 16 février...