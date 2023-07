Amical (f) : la France s’incline face à l’Australie et perd Selma Bacha

Pour le début de sa préparation au Mondial en Australie, l’équipe de France féminine disputait un match amical sur les terres qui accueilleront la compétition. La formation d’Hervé Renard affrontait justement le pays organisateur, l’Australie, avec l’ambition de se rassurer et trouver des automatismes avant le début du tournoi dans moins d’une semaine (20 juillet).

Mais après une première période convaincante, sans but, les Bleues ont livré une deuxième période décevante et ont fini par s’incliner face aux Matildas. C’est la joueuse de Manchester City Mary Fowler qui a inscrit l’unique but du match (1-0). La France s’incline donc avant son entrée en lice face à la Jamaïque le 23 juillet prochain. Un malheur n’arrivant jamais seul, la France a aussi vu Selma Bacha sortir en larmes sur civière à la 90e+5 après une blessure à la cheville. Sa participation au Mondial est compromise.

