Newcastle : Amanda Staveley promet des recrues dès cet hiver

La nouvelle patronne de Newcastle compte bien mettre les bouchées doubles pour permettre au club de se maintenir en Premier League. Au lendemain de la présentation du nouvel entraîneur Eddie Howe, la femme d'affaires a promis dans un entretien accordé au site du club que des efforts seront faits dès cet hiver en matière de recrutement pour permettre aux Magpies de quitter cette piètre 19e place, et de sortir de la zone rouge. «Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment. »

Elle poursuit. «Cela aurait été une décision facile pour nous de ne pas acheter le club, d'attendre que Noël passe et puis ce mercato de janvier pour voir où se trouvait le club au classement, puis en faire l'acquisition. Cela aurait été un pari, mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons décidé d'investir maintenant, que nous devions prendre ce risque. Nous devons prendre ce risque parce que le club est en 19e position et Eddie (Howe) a accepté le poste en sachant qu'il y avait ce risque.» Le nouvel entraîneur pourra donc compter sur des renforts dès cet hiver et ça ne sera pas de trop pour maintenir le club.