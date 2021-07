Le PSG et Rafinha ont pris une grosse décision

Son arrivée à Paris avait été considéré comme un joli coup, puisqu'il n'avait pratiquement rien coûté aux Parisiens. Sous les ordres de Thomas Tuchel, le joueur formé à La Masia avait d'ailleurs montré de belles choses. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino n'a pas été particulièrement positive pour lui, puisque l'Argentin n'a pas compté sur lui, et ne semble pas le faire pour la saison qui va bientôt démarrer.

Ces dernières semaines, il était logiquement au cœur des rumeurs de départ, étant un des quelques indésirables plutôt bankables de l'équipe et qui pouvaient permettre aux dirigeants parisiens de faire une plus-value et continuer de recruter. Mais ce lundi, la presse catalane a coupé court sur les rumeurs à son sujet, avec un article de Mundo Deportivo notamment.

Pochettino le veut à Paris

Pour le journal, il n'y a pas de doutes : les deux parties sont sur la même longueur d'ondes. Le joueur ne veut pas partir, et le club ne compte pas s'en séparer. Selon le média, Mauricio Pochettino a d'ailleurs fait savoir au joueur qu'il le veut dans son effectif en vue de la saison prochaine. S'il est conscient qu'il sera difficile d'être titulaire, le plus jeune de la fratrie Alcantara est heureux à Paris et n'a donc pas vraiment envie de partir.

Le PSG devra donc remplir les caisses avec d'autres joueurs. Et si la situation était également aussi suivie en Espagne, c'est parce que le Barça conserve 35% des droits économiques du joueur, et aurait donc récupéré un petit chèque qui lui aurait fait tant de bien en cas de transfert. Pas de doutes, Rafinha veut s'imposer au Parc des Princes.