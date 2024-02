OL : Bruno Cheyrou a retrouvé un poste

Il avait été l’une des victimes de John Textor. Après l’éviction de Jean-Michel Aulas, l’ex-responsable de la cellule de recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou, avait eu pour mission de repérer des joueurs pour la galaxie Eagle Group, avant de trouver un accord financier pour finalement quitter le club lyonnais six mois plus tard, trois ans et demi après son arrivée.

Mais aujourd’hui, Bruno Cheyrou a trouvé un nouveau poste puisqu’il va reprendre le rôle de consultant pour la Ligue 1. Après un passage chez BeIN Sports en 2012, il rejoindra cette fois le groupe Canal + pour commenter les rencontres du Championnat de France. Ce dimanche (17h05), il sera présent sur la chaîne cryptée pour commenter Reims-Lens (17h05). Reste à savoir s’il sera amené prochainement à commenter une rencontre de son ancien club.