La révélation Gérone se prépare au pire pour le mercato

Gérone a peut-être vécu la plus grande soirée de son histoire hier. Malgré un Alvaro Morata intenable et auteur d’un triplé, le club catalan n’a jamais abdiqué, et, après avoir mené 1-0 puis 3-1, a fini par l’emporter dans le temps additionnel 4-3 contre l’Atlético de Madrid. C’est plus qu’une victoire, non seulement parce que cela permet de reléguer les Colchoneros à dix points derrière, comme le FC Barcelone, mais aussi de maintenir le bras de fer engagé avec le Real Madrid, co-leader de cette Liga. Peu de monde l’avait vu venir en début de saison, encore moins à la mi-championnat.

La suite après cette publicité

Désormais, c’est une quasi-certitude, Gérone jouera la Ligue des Champions l’an prochain. Reste à savoir à quelle place les Blanquivermells termineront cette saison. Cela dépendra aussi de ce mercato d’hiver car c’est le lot des belles surprises. Elles sont souvent victimes de leur succès. Depuis quelques semaines déjà, des rumeurs font état d’intérêts ici et là pour des joueurs de l’équipe emmenée par Michel. L’entraîneur espagnol est d’ailleurs cité pour être embauché ailleurs. Mundo Deportivo affirmait même que l’OL lui aurait proposé le poste.

À lire

Suivez la rencontre Las Palmas-FC Barcelone en direct commenté

Michel a un bon de sortie, pas les joueurs

Cette information apparaît difficilement crédible eu égard à la situation sportive des deux clubs. Ce qui l’est beaucoup moins en revanche, c’est que Michel aura son bon de sortie à en croire Pere Guardiola, le copropriétaire. «Il est maître de son avenir. Il l’a bien mérité. Je vous assure que s’il a une offre du Bayern Munich et qu’il a un contrat avec Gérone, je l’emmènerai en voiture à Munich», insiste le frère de l’entraîneur de Manchester City dans un entretien à Relevo ce jeudi. Pour ce qui est des joueurs en revanche, Gérone met les barbelés.

La suite après cette publicité

Courtisé par Chelsea par exemple, qui serait motivés à lâcher 45 M€ sur lui, Artem Dovbyk (26 ans, 11 buts et 5 passes en 18 apparitions de Liga) n’ira nulle part. Même chose pour Aleix Vidal (26 ans, 19 matchs, 3 buts et 4 passes décisives en championnat), lequel a déjà déclaré sa flamme au FC Barcelone. Cela tombe bien, c’est justement le grand club voisin qui aimerait le récupérer, d’autant que la clause libératoire du néo-international espagnol ne semble pas très élevée. «Le vestiaire n’est pas un supermarché, assure Guardiola. Nous n’avons d’offres pour personne.»

Pere Guardiola : «nous n’avons pas l’intention de vendre à qui que ce soit»

Il poursuit. «Ni pour Aleix du Barça, ni pour Dovbyk de Chelsea, ni pour personne. Et nous n’avons pas non plus l’intention de vendre à qui que ce soit. Le fait est que les journalistes aiment beaucoup le mercato. Ecoutez, la vérité est que nous avons une bonne équipe. Évidemment, et c’est ce qui est normal, c’est que les choses finissent par arriver. Les gens le remarquent parce que nous faisons bien les choses», explique le dirigeant catalan, qui ne craint pas de se retrouver dans la même situation qu’avec Oriol Romeu l’été dernier, parti au Barça.

La suite après cette publicité

«La situation était difficile à gérer. (…) Nous ne voulions pas qu’il parte, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football», regrette-t-il avant d’avertir que ça ne reproduira pas cet hiver avec Aleix. «Non, nous ne voulons pas. Ce n’est pas notre idée. Ce que nous voulons, c’est qu’il ne se passe rien ou que peu de choses se produisent en janvier.» Tout ne dépend pas de Gérone en non plus. Manchester City a par exemple son mot à dire sur Savinho, qui appartient à Troyes et au City Group, tandis que le Real Madrid dispose d’une option d’achat préférentielle pour Miguel Gutiérrez… Guardiola peut trembler.